Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Des poulets impropres à la consommation saisis

L'Autorité nationale de lutte contre la fraude (ANLF) a procédé, lors d'une patrouille, à la saisie d'un sac contenant des poulets de chair congelés. La présentation de la viande impropre à la consommation a été effectuée le 28 décembre 2016, dans les locaux de l'ANLF à Ouagadougou.

C'est plus de 200 poulets de chair congelés qui ont été présentés à la presse le 28 décembre dernier. Comment cette viande est-elle arrivée au siège de l'ANLF ? Bapouguini Tankoano, préposé des douanes en service à l'ANLF, raconte : « Nous étions en patrouille dans la nuit du 27 au 28 décembre sur l'axe Ouaga-Fada. Nous avons vu venir une quarantaine de motocyclistes transportant des chargements.

Quand ils nous ont aperçus, ils sont rentrés en brousse. Et un des leurs a fait une chute avec sa moto. Sentant le danger venir, il a abandonné la moto et sa charge et s'est sauvé ». Et c'est cette chute qui a permis à l'équipe de la patrouille composée de 5 personnes, de mettre la main sur la moto et le chargement.

Selon le préposé des douanes, la patrouille s'est dépêchée de prendre ce que le fugitif a abandonné et de s'en aller avant que les autres motards ne reviennent sur leurs pas pour sauver le compagnon qui a fait la chute. « Nous avons agi ainsi parce que le plus souvent, dans des situations de ce genre, les motards qui ont échappé cherchent à mettre en lieu sûr leur chargement avant de venir libérer leur compagnon pris dans le filet des douaniers. C'est la raison pour laquelle nous avons vite fait de partir ».

« La viande saisie sera incinérée ».

Alors quand les douaniers ont déballé le chargement, quelle ne fût pas leur surprise. « On s'attendait à voir des chambres-à-air, des piles ou tout autre chose mais pas de la viande de poulet », relate Bapouguini Tankoano. Oui, celui qui a tenté d'échapper au contrôle des douaniers transportait des emballages contenant des poulets de chair congelés. Et le préposé des douanes Bapouguini Tankoano de relever que le mode opératoire des fraudeurs a changé.

En effet, dit-il, ils transportent la marchandise jusqu'à Cinkansé Togo où ils payent des jeunes qui vont la transporter à moto jusqu'à destination au Burkina Faso via les sentiers et les villages. N'eût été la chute, les douaniers ne mettraient pas la main sur le chargement frauduleux parce qu'il a laissé entendre qu'il leur a été signifié de ne pas poursuivre des fugitifs, afin d'éviter qu'il n'y ait mort d'hommes. Donc, à l'entendre, plus d'une cinquantaine de motos sont rentrées avec un chargement de plus de 200 poulets chacune.

Le butin a été jugé frauduleux en ce sens que « l'emballage ne comporte aucune indication qui puisse permettre de déterminer la provenance, la date d'expiration de la marchandise. Alors que les produits alimentaires d'une telle nature doivent être importés dans des conditions normales.

Quand on les transporte dans des sacs et sur des motos, ce n'est vraiment pas les conditions idéales pour importer », a déclaré l'inspecteur des douanes, Issaka Tapsoba, qui assure l'intérim à la Coordination. Il poursuit : « comme c'est la période des fêtes, nous avons jugé bon d'alerter la population pour qu'elle fasse attention à ce qu'elle consomme comme gallinacés. En attendant, quel sort sera-t-il réservé à la viande saisie impropre à la consommation? « La viande saisie par l'ANLF sera incinérée », nous indique l'inspecteur des douanes Issaka Tapsoba.