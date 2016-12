Ile Maurice: Trafic de drogue - Le policier Gary Gopaul libéré sous caution

Il a dû s'acquitter d'une caution de Rs 5 000 devant la Bail and Remand Court, ce jeudi 29 décembre. Lors des débats sur sa motion de remise en liberté, la police n'a émis aucune objection. Ainsi, le policier Gary Gopaul, 25 ans, a été libéré après avoir passé plus de 65 jours en détention.

«J'ai un enfant âgé d'un an et demi et ma femme est enceinte», dit Gary Gopaul, avant d'ajouter qu'il n'a rien à se reprocher. «On m'a peut-être jugé mais je place confiance en la justice divine», poursuit le policier, qui est défendu par Me Neelkanth Dulloo.

Répondant d'une accusation de «aiding and abetting the author of a crime» dans le cadre d'une saisie de drogue de deux kg et de 88 g d'héroïne d'une valeur de Rs 30 millions, cet habitant de Goodlands se dit «satisfait du travail» de ses confrères de la police, même si, dit-il, son nom a été cité dans cette affaire.

Pour rappel, ce policier avait été arrêté lors d'un exercice de controlled delivery effectué par les limiers de la brigade anti-drogue, le 26 octobre. Le policier Arvind Hurreechurn, avait été arrêté après que la drogue a été retrouvée chez lui, mais il s'est pendu par la suite, dans sa cellule.

C'est grâce aux témoignages du défunt que l'ADSU a procédé à deux arrestations jusqu'ici. Outre Gary Gopaul, Shashikant Jayepall, alias Black, 29 ans, a aussi été arrêté. Selon les renseignements dont disposent les enquêteurs, c'est Arvind Hurreechurn qui aurait présenté Shashikant Jayepall à Gary Gopaul. D'ailleurs, il aurait identifié ses «amis d'enfance» comme étant les deux autres protagonistes dans cette affaire.

Shashikant Jayepall avait été approché pour une mission en Ouganda, le 19 septembre. Par l'intermédiaire d'Arvind Hurreechurn, il avait été contacté par le policier Gary Gopaul à cet effet. Une somme de Rs 200 000 lui avait été remise pour son billet d'avion et les frais d'hébergement.

C'est accompagné de sa copine, une policière, que Shashikant Jayepall allait effectuer ce voyage. Tous deux s'étaient présentés à l'aéroport. La policière avait déjà embarqué à bord de l'avion, alors que son copain avait été retenu par les officiers du service de l'immigration, une objection to départure ayant été déposée à son encontre, cela dans le sillage d'une affaire de possession d'arme.

Ne le voyant pas monter à bord, sa copine a quitté l'avion. La mission que Shashikant Jayepall devait effectuer avait alors échoué. Un mois après, c'est le constable Arvind Hurreechurn qui a été approché pour un voyage de trois jours à Madagascar. Il s'était rendu à Dubaï en avril et en octobre de cette année. Et à chaque fois qu'il se rendait à l'étranger, indique une source au quartier général de l'ADSU, le constable était en congé maladie.

Arvind Hurreechurn aurait touché une récompense de Rs 400 000 si la mission avait réussi. Il ressort que la drogue saisie devrait être envoyée au Forensic Science Laboratory pour déterminer son taux de pureté.