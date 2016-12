Congo-Brazzaville: SNE - Le budget 2017 arrêté à plus de 83 milliards FCFA

La société nationale d'électricité (SNE) a adopté, à l'issue de son conseil d'administration tenu le 29 décembre, le budget de l'exercice prochain. La somme est arrêtée en produit à la somme de 83.950.896.163 FCFA et en charge à plus de 60 milliards FCFA.

Parmi les activités que cette administration compte mener l'année prochaine figure, la construction du siège de la direction départementale des plateaux-cuvettes. Ces ressources seront aussi utilisées dans le cadre des actions à mener pour satisfaire la clientèle et préserver l'outil de production.

Outre le budget, le plan d'action triennal 2017-2019 a été aussi adopté lors de cette réunion. A propos, le conseil d'administration a demandé au directoire d'améliorer le plan d'apurement après négociation avec les partenaires.

Invitant le personnel à plus de responsabilité, le président du conseil d'administration, Eugène Ondzambé- Ngoyi, a indiqué que: « la SNE évoluera en 2017 dans un contexte encore plus difficile qu'en 2016, dès lors que l'Etat, principal pourvoyeur de son budget d'investissement, est appelé à réduire les dépenses publiques en 2017. »

« Les défis auxquels la société sera confrontée en 2017 seront encore plus importants du fait d'une demande d'énergie plus grande, tant des ménages que des industries. Le challenge pour la SNE et son directoire est donc de redoubler d'efforts et d'efficacité », a-t-il ajouté.

Rappelons que durant 2016, la SNE a pris en main la centrale hydroélectrique de Liouesso, dont l'inauguration est tant attendue. Elle a inauguré et mise en exploitation le siège du secteur Sangha, signé la convention de financement du centre de formation et de perfectionnement professionnel entre le Congo et l'ambassade de France.

300 salariés ont été formés et une cinquantaine a participé à des séminaires à l'international. La direction générale a également lancé l'opération contrôle de conformité des installations de comptage moyenne tension à Brazzaville et Pointe-Noire.