Tunisie: Retour des terroristes - Un dossier juridique sera remis au président Caïd Essebsi

Le Collectif des citoyens tunisiens opposé au retour des terroristes tient mercredi prochain une conférence de presse

Le Collectif de citoyens tunisiens, composé de plus de 40 associations et de milliers de citoyens, a souligné, dans un communiqué publié hier, que le rassemblement organisé samedi 24 décembre au Bardo contre le retour des terroristes a réuni près de 3.000 manifestants et a été relayé par tous les médias tunisiens et du monde entier.

Dans ce communiqué, le collectif a indiqué que cette manifestation ayant pour slogan «Nous sommes tous concernés, nous sommes tous menacés» qui n'a pas été encadrée par des partis politiques, a atteint ses objectifs en mobilisant un grand nombre de citoyens. «C'est la première fois que des milliers de citoyens scandent les mêmes slogans et acceptent de ne lever aucune bannière partisane ou associative», lit-on dans ce communiqué. Selon les organisateurs, aucun incident sécuritaire ou dérapage d'agressivité physique ou verbale n'a été signalé grâce aux participants et aux efforts des forces de l'ordre.

Dans ce communiqué, le Collectif de citoyens tunisiens a évoqué les attaques subies par la manifestation concernant la non-légitimité de la principale revendication qui a pour slogan «Non au retour des terroristes dans le pays».

«Au lieu de saisir le véritable sens de ce slogan, certaines élites politiques et intellectuelles du pays ont voulu l'interpréter comme ils l'entendent eux-mêmes», ajoute le communiqué. Par ailleurs, une pétition intitulée «Non au retour des terroristes en Tunisie» a été lancée hier, au nom du Collectif.

Selon ce communiqué d'autres actions seront menées prochainement par le Collectif dont une conférence de presse, mercredi 6 janvier 2017 à 11h, à laquelle seront conviés des journalistes, des partis et des représentants du peuple. Par ailleurs, un dossier juridique extensif et un cahier des revendications du collectif sur le sujet du retour des terroristes en Tunisie seront remis au président de la République, au président de l'ARP et au chef du gouvernement dans un délai de 20 jours à compter de ce jour.

En conclusion, le Collectif a signalé que toutes les actions non déclarées dans ce communiqué utilisant le nom du Collectif, son logo ou son slogan, ne l'engage nullement et ne relève pas des actions qu'il a choisies d'entreprendre.