Sénégal: FONSIS - Plus de 37 milliards pour des projets dans la région de Thiès

Le communiqué signale que pour ses trois infrastructures, le FONSIS et ses partenaires ont investi plus de 37 milliards de francs Cfa.

Les responsables du FONSIS ont également visité le centre Polimed de Mbour, un établissement sanitaire ouvert depuis décembre 2015 et qui a déjà reçu plus de 20 mille patients.

La délégation du FONSIS s'est rendue à Bayakh, dans la commune de Diender, où il est prévu une unité industrielle pharmaceutique visant "la production de flacons de perfusions de 500 ml pour le marché sénégalais et sous-régional à des coûts plus abordables pour la population (... )".

La délégation était composée, entre autres, de la présidente du Conseil d'administration, Me Nafissatou Diop Cissé, du directeur général, Ibrahima Kane, de Pierre Ndiaye, directeur général de la Planification et des politiques économiques, Aliou Ndiaye de la Direction de la monnaie et du crédit.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.