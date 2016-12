Sénégal: Vers la construction de centres de visite technique régionaux (directeur)

pour un pays qui se veut émergent. C'est ce qui a poussé le chef de l'Etat à faire des sorties et à instruire la Direction des transports, les forces de contrôle à être très vigilants et très rigoureux dans l'exécution des tâches dévolues", a-t-il indiqué.

quand on sait qu'annuellement, nous perdons plus de 500 de nos concitoyens pour cause d'accidents et la plupart de ces accidents ont pour dénominateur commun le comportement humain", a soutenu M. Guèye.

"L'Etat, actuellement, fait beaucoup d'efforts sur le contrôle technique des véhicules. Maintenant, l'effort le plus important à faire, c'est effectivement sur l'humain. C'est pourquoi on veut mener beaucoup de réformes sur le code, sur le permis à points", a-t-il expliqué.

M. Guèye espère attribuer et signer les contrats au courant du mois de janvier pour "le démarrage de la construction et de la mise en œuvre de ces centres au niveau des 14 régions du pays". Selon lui, ces centres vont "contribuer à lutter contre l'insécurité routière en jouant sur le contrôle technique des véhicules".

sécurité routière, le permis à point, les conditions d'examen du permis de conduire, la réforme du Code de la route, la numérisation et la sécurisation des titres de transport, et le renouvellement du parc automobile.

"Les appels d'offres sont lancés depuis le mois de novembre. Là, nous sommes en pleine procédure de passation des marchés", a-t-il dit à la presse, à l'issue d'une mission de sensibilisation sur la sécurité routière et de partage sur les projets et réformes du sous-secteur des transports routiers.

