Sénégal: PPC/PNDL - 18 milliards investis, 505 km de pistes rurales finalisés

Il a affirmé que "la démarche du PPC/PNDL constitue une modalité contribuant réellement à une production plus efficace de services collectifs et à une gouvernance plus transparente et démocratique".

"Le PPC/PNDL est en train de mobiliser les acteurs territoriaux dans la conduite du processus de développement local. Ainsi, après deux ans et demi de mise en œuvre de ses activités, les résultats obtenus sont plus que probants", s'est réjoui Mamadou Thiao.

Le secrétaire exécutif du Programme national de développement local (PNDL) signale que 341 km de pistes rurales ont été entretenus. Il ajoute que 35 infrastructures économiques figurent dans les conventions pour un montant de 800 millions de francs CFA. Les taux de décaissement et d'exécution s'élèvent respectivement à 51% et 86,6%.

