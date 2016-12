Sénégal: Contre les pensions de l'Ipres- Le troisième âge dans les rues

Klaxons et vrombissements des véhicules encouragent les marcheurs. Arrivés au rond-point de la Rts, les protestataires s'arrêtent et commencent à véhiculer des messages. Les pensions de retraite de ces ex-travailleurs du privé, jugées «dérisoires», sont scindées, selon les marcheurs, en deux parties par l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et du faible taux d'augmentation estimé à seulement 10 %.

Vers 11 heures passées de quelques minutes, tout le monde est sur place. Ils n'attendent que le coup de départ, qui est retardé par l'arrivée des marcheurs des régions de Thiès, Louga, Diourbel, etc. Le point de départ est donné par un manifestant. Les concernés commencent à former un groupe compact pour rallier le rond-point Rts, en passant par le boulevard du Général De Gaulle.

