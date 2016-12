Sénégal: Mamadou Lamine KEITA transhume, Farba SENGHOR le qualifie de «traître»

La décision de Mamadou Lamine KIETA de rejoindre l'Alliance pour la République (APR), parti au pouvoir ne surprend guère Farba SENGHOR. Réagissant sur les ondes de la «RFM », le chargé de la propagande du Parti démocratique sénégalais (PDS) estime que cela était prévisible vu les rapprochements entre son désormais ex-camarade de parti et certains responsables apéristes. «Parce que depuis plusieurs mois, il était en relation avec Abdoulaye SOW, des cadres et Khafor TOURE, on savait que Mamadou Lamine KEITA était sur le point de partir.

Cela veut dire qu'au PDS y a toujours des responsables qui ne sont muent que par l'intérêt personnel et qu'ils ont besoin d'assouvir et ce qui fait que leur seul objectif, est de rejoindre donc les prairies marron du président Macky SALL », observe le responsable libérale qui parle de traîtrise et réclame le poste de député du PDS. «C'est de la traîtrise. Depuis presque un an, il n'a pas foulé les pieds au Comité directeur.

A mon avis il devrait nous rendre le poste de député qu'il est en train d'assumer à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a été élu sur nos listes. Mais je pense que comme la politique politicienne est de rigueur à l'APR, il a dû avoir des assurances. Si tout se passe comme vraiment le droit le prescrit en démocratie, Mamadou Lamine KEITA devrait quitter ou le parti devrait le faire quitter le poste qu'il occupe indument à partir de ce jour à l'Assemblée nationale », peste-t-il.