Burkina Faso: Centre Siloe - Des enfants ont célébré Noël

L'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina(ASHVB), a organisé le 17 décembre 2016 à son siège à Karpala, une cérémonie dite « Noël des enfants » à l'intention de ses pensionnaires du centre Siloe.

« Nous célébrons la fête de Noël des enfants handicapés, pour que ces derniers se sentent aimés, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui se donnent pour leur épanouissement, qu'ils aient la joie comme les autres enfants, la Noël n'est pas seulement pour les enfants valides, car Christ est venu pour le salut de tout le monde », a confié M. Lucien Naré, administrateur de l'établissement pour expliquer la quintessence de la cérémonie.

Une cérémonie placée sous le parrainage du couple Rodrigues Ricardo/Lilian, de nationalité brésilienne. Pour la circonstance le cadre a été décoré, avec côte-à-côte les drapeaux du Burkina et du Brésil, pour magnifier cette coopération.

Les enfants, filles et garçons, aveugles ou malvoyants, avec des instruments d'animation, ont assuré eux-mêmes leur cérémonie, par des chants, sketches et louanges religieux, en rapport avec la naissance de Jésus-Christ. Les enfants ont dansé et se sont bien amusés.

Après les réjouissances, les enfants ont écouté attentivement la prédication faite par Laurent Abgas, qui est par ailleurs le président de l'association. Il a fait la genèse de la naissance de Jesus-Christ, une naissance modeste dans une étable, et a fait comprendre aux enfants que Christ les aime avec leurs handicaps, à ses yeux tous les hommes sont importants et égaux.

Pour ce faire, ils le doivent le remercier et le glorifier, car il est venu pour sauver le monde. M. Rodrigues a bien apprécié, « les enfants sont contents, nous sommes contents aussi»,a-t-il dit.

Le couple est en mission Burkina depuis 2011, envoyé par leur église-mère du Brésil, et il soutient énormément le centre. Le centre compte près de 60 enfants au primaire, 24 au secondaire, et 72 autres sont dans la formation en agro-écologie et pastorale, le jardinage. Un repas familial et des remises de cadeaux, ont mis fin à la cérémonie.