Algérie: Collectivités locales - Plus de 15 milliards de DA dédiés à l'entretien des écoles et des cantines scolaires en 2016

dans les prérogatives des communes en vertu d'un décret exécutif n° 16-266. Concernant le rôle des services de Daïras après transfert de leurs prestations aux communes, il a relevé que le chef de Daïra "contribue aux cotés du wali à l'animation et au contrôle des activités de la commune, à l'application des décisions du gouvernement et à l'accompagnement des programmes de développement".

Il a précisé également que la réalisation et l'entretien des établissements scolaires et la prise encharge du transport scolaire et la restauration rentraient

Le fonds de solidarité des collectivités locales a alloué 15,25 milliards de DA en 2016 à l'entretien des écoles primaires et la prise en charge des cantines scolaires, a indiqué M. Bedoui qui répondait à une question d'un membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Fodhil, lors d'une plénière consacrée aux questions orales sur la prise en charge des écoles primaires par les communes, avant de rappeler qu'un budget de 136,6 milliards de DA avait été consacré entre 2007 et 2015 à cet effet.

Alger — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé jeudi à Alger, que le Fonds de solidarité des collectivités locales a alloué un montant de 15,25 milliards de DA en 2016 à l'entretien des écoles primaires et la prise en charge des cantines scolaires.

