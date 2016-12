Algérie: LPL - 70 % des bénéficiaires ne se sont pas acquittés de leur loyer en 2016

Par ailleurs, et pour ce qui est de l'opération de choix des sites de logements au profit des souscripteurs AADL 2 , et qui se sont inscrits en 2013, le chargé de Communication au Ministère de l'Habitat, Ahmed Madani, a affirmé que le site électronique lancé à cet effet, demeure accessible jusqu'à ce que son objectif soit atteint, sans toutefois, accorder un délai fixe.

En outre, l'acquisition du logement est possible, en vertu du décret exécutif promulgué récemment par le Gouvernement, et qui autorise les OPGI à transférer le droit de bail aux non bénéficiaires initiaux, à savoir les proches du bénéficiaire initial, sa belle famille ou bien les tierces personnes, ayant acquis illégalement le logement.

M. Tebboune a appelé l'ensemble des citoyens, ayant bénéficié de logements publics locatifs, à "faire preuve de civisme" et à prendre contact avec les OPGI, et ce, en vue de trouver une formule pour s'acquitter des loyers impayés.

Alger — Près de 70% des bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL), gérés par les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), ne se sont pas acquittés de leur loyer en 2016, a indiqué jeudi à Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune.

