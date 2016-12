Congo-Kinshasa: Lubumbashi - 15 manifestants condamnés à 3 ans de prison

Selon la police, six personnes sont mortes, plus de soixante autres ont été blessées.

Des manifestants réclamaient le départ du président Kabila à la fin de son second et dernier mandat constitutionnel. Des échauffourées ont éclaté. Des morts et des dégâts matériels ont été enregistrés.

Les quarante-neuf personnes jugées par le tribunal de grande instance de Lubumbashi ont été arrêtées les 20 et 21 décembre en marge des incidents qui se sont déroulés au quartier Matshipisha et à proximité du bureau communal de Katuba.

«Le ministère public s'est contenté de présenter devant le juge des personnes sans aucune preuve matérielle pour justifier que ces personnes pouvaient être poursuivies pour mouvement insurrectionnel et pour rébellion», explique Me Timothée Mbuya.

