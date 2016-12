Congo-Kinshasa: José Ngweze parle de revendications des agents des Affaires étrangères

«Il y a des problèmes de promotion, de titularisation, d'envoie en poste et des problèmes d'intégration. Depuis 2003 jusqu'à ce jour au ministère des Affaires étrangères et Coopération internationale, il n'y a jamais eu des promotions. Moi personnellement, depuis que je suis entré dans ce ministère en 2003, je n'ai jamais eu une promotion. Donc je garde encore mon grade de recrutement», s'est-il plaint.

Les agents du ministère des Affaires étrangères ont repris le travail mardi 27 décembre à Kinshasa, après plusieurs mois de grève. La mesure a été prise à la suite d'un échange entre la délégation syndicale et le nouveau chef de la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu. Celui-ci a demandé et obtenu la suspension de la grève pour lui permettre de s'imprégner du dossier.

