Ile Maurice: Violence conjugale - Après l'agression au sabre de son épouse, il tabasse sa fille

En 2006, alors qu'elle se trouve à la gare du Nord, Fabrice l'agresse violemment à coups de sabre. Il a par la suite été incarcéré pendant trois mois. Mais enceinte au moment des faits, Annabelle regagne le toit conjugal à Résidence Vallijee. «Après la naissance de notre fille, il me mettait souvent à la porte avec nos enfants et nous avons plusieurs fois dû dormir sur la terrasse.»

Selon Annabelle, cet incident a beaucoup perturbé sa fille. «Elle ne mange plus et pense même au suicide. Linn fatigé ek tou séki so papa pé fer. Mo bann zanfan tromatisé», dira cette mère tristement. L'adolescente a désormais rendez-vous chez un psychologue afin de l'aider à surmonter cette étape.

L'adolescente raconte que son père lui avait demandé d'aller acheter à manger et comme elle tardait, il est venu la chercher. Dans un accès de colère, il aurait commencé à frapper la jeune fille dans la rue et les coups auraient continué à pleuvoir jusqu'à la maison. «C'est mon oncle qui est venu à mon secours», se souvient-elle.

Rencontrées à leur domicile hier, mère et fille sont désorientées. Elles disent craindre pour leur sécurité. Annabelle est révoltée car c'est avec stupeur qu'elle a découvert sa fille dans un sale état lundi. Cette dernière, qui habitait depuis le mois de novembre avec son père, est rentrée au domicile de sa mère, à Chebel, le visage enflé et plusieurs ecchymoses sur diverses parties du corps. «Monn amenn li stasion é nou finn pran enn Form 58.»

