Ile Maurice: Croissance économique de 4 % au 3e trimestre 2016

Une croissance de 4 % est le taux le plus élevé enregistré depuis ces deux dernières années. La meilleure performance étant le taux de 4,7 %, au 3e trimestre 2014.

Les derniers comptes trimestriels de l'État publiés par Statistics Mauritius révèlent que le pays a réalisé une croissance économique de 4 % au troisième trimestre 2016, comparé à 2,8 % au trimestre correspondant en 2015. Toutefois, la croissance «seasonaly adjusted» montre que l'économie a progressé de 3,1 % au 3e trimestre de cette année.

Cette performance est notamment due aux bons chiffres d'affaires enregistrés dans les secteurs tels les finances, l'hôtellerie, la restauration, le commerce... Le taux de croissance au 3e trimestre 2016 est fort appréciable car il s'agit du taux le plus élevé enregistré depuis ces deux dernières années (au 1er et 2e trimestre de cette année, la croissance se chiffrait à 3,8 % et 2,5 % respectivement). La meilleure performance trimestrielle récente du pays remonte au taux de 4,7 % (réalisé au 3e trimestre 2014).

En effet, plusieurs secteurs économiques du pays ont affiché une croissance en nette progression durant ce troisième trimestre. Par exemple, le secteur sucrier a connu une croissance de 7,2 %, le secteur manufacturier a grossi de 1 %. La construction, en difficulté depuis cinq ans, a tout de même enregistré une progression de 7,4 %. Les secteurs de l'hébergement et de la restauration ont connu une hausse de 7,5 % chacun. Alors que celui des technologies de l'information et de la communication et le secteur financier ont enregistré une augmentation de 6,3 % et 5,6 % respectivement. Le Produit intérieur brut (PIB) du pays s'élevait à hauteur de Rs 96,6 milliards au 3e trimestre, comparé à Rs 93,5 milliards au deuxième trimestre, alors qu'il était de Rs 91 milliards à la même période en 2015.

D'ailleurs, même tendance du côté de la consommation des ménages qui a enregistré une croissance de 2,8 % durant le troisième trimestre par rapport au deuxième. Mais il convient aussi de noter que les exportations poursuivent leur tendance baissière, après un plongeon de 10 % au 2e trimestre, elles se sont contractées de 5,9 %. Par contre, les importations de produits et services ont augmenté de 1,2 %, suivant une baisse de 2,3 % au 2e trimestre.

Même schéma entre 2012 et 2015

La croissance économique mesurée à l'échelle trimestrielle a suivi quasiment le même schéma entre 2012 et 2015. Celle-ci revêt une importance majeure dans l'analyse de la performance économique annuelle du pays car elle permet de suivre l'évolution de la croissance du PIB tout au long de l'année et de prévoir le taux de croissance final de l'année. La tendance généralement observée est que la production est toujours relativement basse durant le premier trimestre avec moins d'activité économique. La fermeture de certaines firmes du secteur privé durant les premiers jours de janvier y est également pour quelque chose. L'activité économique augmente durant les 2e et 3e trimestres. Selon les observations des dernières années, le pays réalise en moyenne 23 % de son PIB durant le 1er trimestre, 25 % au 2e trimestre et 3e trimestre et 27 % au 4e trimestre.

Croissance économique trimestrielle

2015

1er trimestre : 3,0 %

2e trimestre : 2,1 %

3e trimestre : 2,8 %

4e trimestre : 3,9 %

2016

1er trimestre : 3,8 %

2e trimestre : 2,5 %

3e trimestre : 4,0 %