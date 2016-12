Ile Maurice: Affaire Palmarozza - Peter Wayne Roberts réclame Rs 1 Md de dommages à l'État

Selon l'homme d'affaires qui dirigeait la compagnie Roberts & Co, cette arrestation a porté préjudice à sa réputation. «A cause de cette injustice je n'ai pas pu conclure mes transactions et j'ai même dû vendre mes biens afin de fournir des fonds étant donné que je ne travaillais pas», a fait ressortir Peter Wayne Roberts.

«Mon arrestation est arbitraire et illégale. Cela constitue une faute grave», indique Peter Wayne Roberts. Il a fait servir, par le biais de ses hommes de loi, Mes Gavin Glover, Senior Counsel, Rishi Bhoyroo et Bhooneshwar Sewraj, une plainte au greffe de la Cour suprême pour réclamer des dédommagements de 27 785 000 USD.

«J'ai été maintenu en détention pendant 15 mois dont 34 jours à Alcatraz et la police m'a privé de mon psychiatre.» C'est ce qu'a déclaré Peter Wayne Roberts qui était accusé d'avoir tué sa petite-amie Lee-Ann Palmarozza. Le milliardaire sud-africain réclame des dommages d'un milliard de roupies au gouvernement et à la police.

