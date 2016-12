Ile Maurice: Yogida Sawmynaden - «Se mettre au travail pour les prochains Jeux des îles»

«J'ai été maintenu en détention pendant 15 mois dont 34 jours à Alcatraz et la police… Plus »

Le ministère souhaite mettre davantage l'accent sur les entraînements professionnalisés avec l'aide d'un staff technique. Il mise aussi sur le potentiel de la jeunesse pour les prochaines compétitions internationales. Et de préciser que Maurice sera présent notamment aux Jeux de la Francophonie (du 21 au 30 juillet prochains en Côte-d'Ivoire) et aux Championnats d'Afrique Senior d'haltérophilie prévus en 2017 pour «faire montre des résultats» avant de se présenter aux JIOI. Les rénovations des infrastructures sportives pour ces jeux inter-îles sont aussi à l'agenda.

Ouvrir le chantier en vue des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) qui auront lieu en 2019... C'est là le principal objectif du ministre de la Jeunesse et des Sports Yogida Sawmynaden. Lors d'un point de de presse, tenu de jeudi 29 décembre dans l'après-midi à son ministère, il a fait le point sur son bilan pour l'année 2016 et sur ses projets pour 2017.

