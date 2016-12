Après son adoption, par le Conseil de sécurité des Nation Unies, le Premier ministre israélien a brandit des menaces contre les 10 pays membres non permanents du Conseil de sécurité, dont le Sénégal. Et, dans une de ses sorties, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Nahshon, qui estime que «les Palestiniens ne sont pas utiles au Sénégal en matière de coopération», a déclaré que Israël «peut reconsidérer le gel, si le Sénégal reconsidère sa position».

La Résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée par 14 voix pour, grâce à l'abstention des Etats-Unis, le vendredi 23 décembre dernier, exhorte Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est». Initialement proposée par l'Egypte pour être votée jeudi, la résolution avait finalement été présentée au vote le lendemain vendredi à l'initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après la volte-face du Caire.

Selon ce document officiel dont notre pays a reçu notification, le gouvernement israélien a pris les quatre mesures ci-après: il «rappelle en consultation son ambassadeur au Sénégal»; «annule la visite prévue en Israël du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur»; «annule la présentation des Lettres de créance de l'Ambassadeur du Sénégal en Israël, avec résidence au Caire» et «annule ses programmes de coopération avec le Sénégal».

Et la source de préciser que «c'est dans la continuité de cette position traditionnelle, fondée sur des principes intangibles de droit international, que le Sénégal a soutenu la résolution 2334 du Conseil de Sécurité». Mieux, «le gouvernement de République du Sénégal réaffirme son attachement au développement de relations entre Etats basées sur le dialogue, la coexistence pacifique et le respect mutuel de leur souveraineté».

«Le gouvernement de la République du Sénégal prend acte de ces mesures et tient à rappeler que le Sénégal, également président en exercice du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du Peuple Palestinien depuis sa création en 1975, a constamment soutenu, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, la recherche d'une solution juste et équitable du conflit israélo-palestinien, qui consacre l'existence de deux Etats, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues», lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

24 heures après avoir reçu notification officielle des mesures de représailles d'Israël, le Sénégal, qui prend acte, réaffirme son attachement à la recherche d'une solution juste et équitable du conflit israélo-palestinien, qui consacre l'existence de deux Etats, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues.

