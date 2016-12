Sénégal: Présenté au procureur à Dakar - Toumba Diakité ne veut pas être extradé

L'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara est accusé d'avoir joué un grand rôle dans les massacres perpétrés au stade du 28 septembre de Conakry, le 28 septembre 2009, durant lesquels plus de 150 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de femmes violées. Me Baba Diop a également révélé que si les autorités de Conakry n'ont pas formulé la demande d'extradition «d'ici 21 jours à compter de ce mercredi, la défense demandera la mise en liberté provisoire de l'ancien chef de la garde présidentielle guinéenne».

Selon Me Diop, «il faudrait officiellement que les autorités de la République guinéenne puissent formuler leur demande d'extradition et que cette demande soit transmise à la chambre d'accusation pour être étudiée» afin de voir «si aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour son extradition».

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.