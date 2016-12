Sénégal: Contrats pétroliers et gaziers - L'opposition adresse huit questions à Macky Sall

Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 28 décembre à l'issue de leur réunion de conférence des leaders, Mamadou Lamine Diallo, président du Mouvement Tekki et coordonnateur du front Mankoo Wattu Senegaal et compagnie, ont adressé huit questions au président de la République sur les contrats pétroliers et gaziers.

Les leaders de Mankoo Wattu Senegaal ont adressé hier, huit questions au président de la République, au sujet de l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal. Ils lui demandent de à dire aux Sénégalais pourquoi le ministre en charge de l'Energie a affirmé que Petro-tim Limited et Petro Asia Resources avaient les capacités techniques et financières requises pour exécuter le contrat de recherche signé avec Petrosen dans son rapport de présentation des décrets qu'il a signés le 19 juin 2012, donnant ainsi de fausses informations? Mais aussi pourquoi le Gouvernement du Sénégal a continué à prolonger le contrat de recherche tout en sachant que Petrotim Limited et sa maison mère Petroasia Resources Limited n'ont pas honoré leurs engagements financiers ?

Pourquoi le Gouvernement renonce systématiquement à exercer son droit de préemption, sans en négocier la valeur ? Qui sont les actionnaires de Timis Corporation ? Pourquoi le Gouvernement a laissé faire ce montage de sociétés offshore en poupées russes ?

Les opposants veulent aussi savoir pourquoi le Gouvernement du Sénégal a-t-il passé sous silence cette dernière transaction avec BP, se gardant de donner la moindre information aux Sénégalais. Mais aussi si le président de la République était-il au courant du mandat délivré à son frère, le Sieur Aliou Sall, le 23 mai 2012 pour créer Petro Tim Sénégal alors qu'un simple bureau de représentation aurait suffi selon l'article 48 du contrat de recherche ? Est-ce que le Gouvernement a défendu au mieux les intérêts du Peuple sénégalais dans ce dossier ?

Par ailleurs, les leaders de Mankoo Wattu Senegaal évoquent un communiqué de presse de Kosmos Energy en date du 19 décembre dernier, dans lequel, selon eux, le géant gazier informe le public de l'accord qu'il a conclu et qui acte l'entrée de BP dans le consortium chargé de l'exploitation du gaz dans les Blocs offshore du Sénégal. Mais aussi une nouvelle répartition des parts sur les blocs au Sénégal dont Kosmos détient 32,51% contre 60% avant cette dernière opération: BP 32,49% ; Timis Corporation 25% contre 30% ; Petrosen 10%, sans changement.

«La Conférence des Leaders constate que Timis Corporation a cédé 5% de ses parts, à un moment où le retour au Sénégal et aux Sénégalais des 30% qu'elle détient est une exigence du peuple. Elle note aussi que le Gouvernement a renoncé à son droit de préemption sans donner la moindre explication aux Sénégalais, manifestant son mépris au droit à l'information du peuple à qui appartiennent ses ressources naturelles», dénoncent les leaders Mankoo Wattu Senegaal.

Les opposants «condamnent l'attitude de mépris du régime de Macky Sall dans ce dossier du gaz» tout en «exigeant la transparence dans tous les dossiers impliquant les ressources naturelles».Toutefois, les leaders Mankoo Wattu Senegaal annoncent la poursuite de leur «bataille politique et juridique pour la récupération des 30% spoliés par Timis Corporation et la bonne gouvernance des ressources naturelles».