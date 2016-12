Sénégal: Remise de diplôme du programme «Acces» - 150 élevès formés à l'anglais

Du côté des récipiendaires, ils ont manifesté leur sentiment de fierté à cette remise de diplômes. Rougui Dramé, élève au CM Yoff a déclaré : «Acess m'a apporté beaucoup de choses et m'a permis de renforcer mon vocabulaire en anglais, en plus de ma culture.»

En plus de l'assimilation de la langue, le programme (Acces) permet aussi d'inculquer aux apprenants des vertus et des notions de leadership. « Certes, il y a la maitrise de l'Anglais, mais nous travaillons beaucoup sur les questions qui touchent l'environnement, la culture. Et ce sont des expériences qui permettent de forger la personne sur la vie quotidienne » a-t-il attesté. L'autre objectif phare de ce programme est centré sur le «summer time», à savoir permettre aux élèves d'avoir une préoccupation pendant les vacances pour joindre l'utile à l'agréable.

