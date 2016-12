Le tournoi national de basket des jeunes basketteurs de 15, 16 et 17 ans s'est achevé hier, mercredi, au stadium Marius Ndiaye avec les finales remportées dans une ambiance festive par les sélections masculine de Dakar 2 et féminine de Dakar 1 respectivement aux dépens de celles de Saint-Louis et Thiès.

L'équipe féminine de Dakar 1 s'est offerte hier, mercredi 8 décembre, le premier trophée de la finale du tournoi des jeunes basketteurs (15,16, 17 ans) en venant au bout d'une accrocheuse formation de Thiès (44-42). Un score qui reflète une finale palpitante du début à la fin. Ce sont les Thièssoises, sous la baguette de la virevoltante meneuse Ndèye Seynabou Ndoye, qui ont pourtant enlevé la première manche en menant de 2 points à la pause (19-21). Mais il en fallait plus pour se défaire des Dakaroises qui reposent sur la talentueuse meneuse Séraphine Manga pour égaliser à 2 min de la fin (37-37) avant de coiffer leurs adversaires en fin de partie (44-42). C'est également dans une ambiance festive que la finale des garçons s'est déroulée.

Une finale que l'équipe masculine de Dakar 2 a remportée en battant la sélection de Saint- Louis et Dakar 2 sur la marque de 41 à 35. Venu présidée les finales, le ministre des Sports Matar Ba a profité de la rencontre pour saluer cette trouvaille de la Fédération sénégalaise de basket consistant à regrouper à travers un tournoi les meilleurs jeunes basketteurs Sénégal. Un tournoi qui devrait aussi servir de bases à l'expression, à la détection des talents et surtout à préparer les futures sélections nationales de petites catégories.« Je voudrais féliciter le président de la Fédération sénégalaise de basket qui est en train de dérouler les termes du contrat d'objectif. C'est extrêmement important. Nous avons assisté à un festival de jeunes. Il faut qu'une telle manifestation soit organisée chaque année, et qu'une région soit choisie par la Fédération sénégalaise de basket. Cela participerait à bien cerner notre basket et à encadrer la petite catégorie », a t-il confié.

Le ministre des Sport a ainsi saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille du basket après le décès, la semaine dernière, de l'ancien sélectionneur et directeur technique national, Ousseynou Ndiaga Diop. «Je présente mes condoléances à la famille Ousseynou Ndiaga Diop qui est aujourd'hui honoré par les jeunes basketteurs», a-t-il ajouté. Pour lui rendre hommage une minute de silence a d'ailleurs été observée en marge des finales.