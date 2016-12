Sénégal: Europe / Nice et Marseille songent à MBaye Niang

Mbaye Niang a suscité plus d'espoirs qu'il n'a apporté de satisfaction. L'ancien Caennais semblait lancé vers une grande carrière en rejoignant Milan... Puis il s'est éteint, rallumé, éteint. Passé par Montpellier et par le Genoa pour se relancer, le jeune Français ne semble toujours pas à la hauteur avec les Rossoneri. D'après les informations de Calciomercato, Nice et l'OM sont notamment venus aux renseignements

En plus de l'arrivée d'un latéral gauche l'OM souhaiterait renforcer son secteur offensif durant le mercato hivernal. À ce titre, Rudi Garcia lorgnerait sur Mbaye Niang, l'attaquant français du Milan AC Après un début de saison tonitruant, MBaye Niang a fini la première moitié de saison à la bonne franquette. Le Milanais n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 22 octobre dernier, lui qui avait pourtant inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives après son septième match de Serie A.

Calciomercato annonce que l'ancien joueur de Caen intéresserait fortement l'OM, qui souhaiterait se faire prêter le Franco-Sénégalais durant le mercato de janvier. Le natif des Mureaux pourrait donc être un concurrent solide pour Bafétimbi Gomis du côté du Vélodrome.L'OM n'est pas le seul club de la Ligue 1 à s'intéresser au joueur. L'OGC Nice aurait également des vues sur le Milanais. Nice semble devenir spécialiste de la relance des joueurs considérés comme surcotés.

Malgré tout, les Milanais ne semblent pas enclins à prêter ou vendre un joueur que l'entraîneur, Vincenzo Montella, affectionne particulièrement... Sauf si une somme avoisinant les 23 millions d'Euros est proposée.