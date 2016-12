Angola: Plus de 170 mille résidences disponibles dans le pays

Luanda — La ministre angolaise de l'Urbanisme et Habitation, Branca do Espírito Santo, a annoncé que dans le cadre du Programme National de l'Urbanisme et Habitation (PNUH), plus de 170 mille résidences se trouvaient en construction ou prêtes à être habitées dans tout le pays.

Dans une évaluation des activités réalisées par son ministère et ses instituts, Branca do Espírito Santo a fait remarquer que ce travail constituait la matérialisation du compromis assumés par l'Exécutif, de façon claire et non équivoque prouvant que le secteur de l'habitation social est sa responsabilité.

« Nous disposons 62.415 maisons construites par Imogestin, 16.577 par Kora Angola, 10.480 dans le cadre de 200 résidences des municipalités et 88.698 par initiative publique et privée ainsi que privée et coopérative.