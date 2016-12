Cameroun: Bandes de fréquences radioélectriques - On s'attaque aux risques de brouillage

En effet, en plus de nombreuses initiatives gouvernementales en cours, le plan stratégique Cameroun numérique 2020 prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui dépendent directement ou indirectement d'un accès au spectre, en vue notamment de faire passer le pourcentage de la population ayant accès au large bande mobile à 65% en 2020. Et donc, il s'agira pour le Comité, selon Pierre Kaptue, de veiller à la mise à disposition des ressources en fréquences nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets. «L'instrument utilisé pour s'acquitter de cette mission est le tableau national d'attribution des bandes de fréquences qui s'appuie sur le règlement des radiocommunications », conclut-il.

La dixième session ordinaire du Comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques (Ciabaf) s'est tenue à Yaoundé. Ces travaux qui étaient présidés par Pierre Kaptue, Inspecteur général chargé des questions techniques et représentant du ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel), avaient pour objectif principal la mise en place du projet de budget 2017 du Ciabaf.

Copyright © 2016 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.