Congo-Brazzaville: Développement durable - Le pays en voie de cibler dix objectifs prioritaires

Une consultation nationale sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) est ouverte en République du Congo. Après les parlementaires, les points focaux des départements ministériels se sont réunis le jeudi 29 décembre à Brazzaville, pour tenter d'identifier parmi les dix-sept ODD, dix objectifs prioritaires à mettre en oeuvre les cinq prochaines années.

Il s'agit d'une simple consultation, rappelle le directeur général du développement durable, Jean-Ignace Tendelet, car il reviendra en dernier ressort au gouvernement congolais de cibler les dix objectifs prioritaires que le Congo devait mettre en œuvre pour les cinq ans à venir.

« L'atelier d'identification des dix objectifs prioritaires de développement durable, qui est ouvert aux cadres des ministères, vise à sensibiliser les cadres de l'Etat, afin que les ODD soient toujours au centre des politiques sectorielles de développement du Congo », a indiqué Jean-Ignace Tendelet.

Par ailleurs, l'atelier visait à préparer les participants à la tenue prochaine du Forum politique de haut niveau sur les 17 ODD et les169 cibles agréés en juillet 2017 à New York (USA). Le Congo devra contribuer à l'élaboration d'un « solide » instrument destiné à l'élimination de la pauvreté et à la promotion du développement durable.

En ce qui concerne le choix de ces dix objectifs prioritaires, le Congo va s'appuyer sur les acquis des quinze dernières années. Entre 2000 et 2015, le pays a enregistré des progrès dans le domaine de l'éducation nationale et des affaires sociales. Le taux de pauvreté est passé de 50% en l'an 2000 à 36% à la fin du processus de mise en œuvre en 2015.

Des efforts ont aussi été réalisés dans le domaine de l'environnement, d'après le directeur général Tendelet, à travers la mise en œuvre de la certification des concessions forestières, du réseau des aires protégées et du processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REED+).

Au cours d'une cérémonie de lancement des ODD au Congo, le 12 décembre dernier, le Premier ministre, Clément Mouamba, déclarait que « le Congo venait de franchir une première étape très importante dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 ».

Parmi les objectifs clés, le chef du gouvernement insistait sur la promotion de la croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous ; la mise en place d' une infrastructure résiliente et l'industrialisation soutenable qui profite à tous ; la réduction les inégalités sociales ; l'amélioration des services de base ; les mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.