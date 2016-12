« Ma priorité est de rester et c'est pour ça que j'ai signé cinq ans dans ce club que je considère comme un grand club. Si les dirigeants comptent sur moi, il s'agira de se battre pour me trouver une place dans l'effectif (... ). Je suis très heureux à Villarreal, nous avons un grand vestiaire et je suis bien, mais c'est vrai qu'ils me manquent les minutes. Si je joue comme je l'ai fait en Coupe et que je m'entraîne bien je pourrai jouer, qu'à partir de là il y a beaucoup de matchs à disputer. Je suis un joueur qui ne renonce jamais », a indiqué le natif de Paris dans les colonnes de Marca.

« Je suis en train de vivre une période très compliquée pour moi sur le plan personnel. Je ne sais pas qu'elle est ma situation actuelle. Nous allons parler avec le club et voir ce qui est le meilleur pour nous tous. Je veux savoir s'ils comptent sur moi et si ce n'est pas le cas je chercherais une porte de sortie », a prévenu l'ancien du Betis Séville.

