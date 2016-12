Congo-Brazzaville: Emploi et sécurité sociale - La rupture du contrat de travail en période de crise au cœur des échanges à Brazzaville

C'est ainsi qu'il a conseillé les parties contractantes à envisager entre elles des mesures d'accompagnement du travailleur. Pour lui, cela paraît paradoxal mais nécessaire dans la mesure où les personnels sortis de l'entreprise pour des raisons économiques pourraient y revenir lors du retour à la bonne conjoncture. « Les conclusions qui seront consignées dans le rapport final seront une contribution aux réflexions que mène le gouvernement dans les questions de réforme de notre législation et notre réglementation en matière d'emploi, du travail et de sécurité sociale », a conclu Josias Itoua-Yocka.

Présidant la cérémonie, le directeur général du travail, Josias Itoua-Yocka, a rappelé que le monde du travail était celui dans lequel les relations contractuelles se forment, se déroulent et s'éteignent. « Il s'avère qu'à présent les difficultés économiques que connaissent les entreprises ont un impact sur les relations du travail. Il est enregistré chaque jour, des pertes d'emplois dans les différents secteurs d'activité. Ces pertes ont lieu suivant les différents maux de rupture des contrats du travail, notamment le licenciement et la séparation par consentement mutuel. Ce qui est pourtant ordinaire, devient comme extraordinaire du fait des difficultés conjoncturelles que connaissent les employeurs », a-t-il regretté.

« Les différents sous-thèmes sélectionnés qui vous seront développés édifieront les uns et les autres sur la problématique de l'emploi aujourd'hui et déboucheront sur certaines trouvailles quant aux esquisses de solutions à préconiser pour la résolution du problème de la destruction importante des emplois actuellement au Congo. », a souligné Axel-Ariel Dinghat-Mouenokanga.

Le président du comité d'organisation de ces assises, Axel-Ariel Dinghat-Mouenokanga, a rappelé que les licenciements entraînaient l'accroissement du taux de chômage dans les pays. Selon lui, le droit du travail et le droit social qui sont en constante progression dans le monde, concourent à assurer la sécurité économique des personnes. Ils ont pour finalité une meilleure justice sociale et sont en relation étroite avec la politique économique du pays. Par l'organisation de ce séminaire, le cabinet Ariel Consulting Corporation apporte, a-t-il déclaré, une fois de plus sa modeste contribution quant à l'esquisse des préconisations nécessaires aux réformes structurelles de l'économie congolaise attendues par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

Le séminaire de formation organisé les 29 et 30 décembre à la préfecture de Brazzaville par le cabinet Ariel Consulting Corporation regroupe les chefs d'entreprise et d'établissement, les salariés, les organisations patronales ainsi que les syndicats des travailleurs

