Togo: Bilan CAN 2013, le rapport tant attendu dévoilé

Près de 4 ans après, le gouvernement togolais a procédé jeudi à la présentation du rapport d'audit sur la gestion des fonds mobilisés pour la participation des Eperviers à la CAN 2013 en Afrique du Sud. dans le même temps, un point a été effectué sur les préparatifs pour celle de 2017.

Réclamé depuis belle lurette, le rapport a surement laissé plusieurs observateurs sur leur faim et conforté d'autres dans la gestion calamiteuse des fonds mobilisés auprès des sociétés d'Etat, privées et du contribuable pour la sélection nationale. Les chiffres présentés par le cabinet IIC de l'ex Ministre Nathalie Bitho se résument en recettes à 2 257 416 370 f cfa, en dépenses à 2 886 385 107 et en pertes à 628 968 737 dont plus de 163 millions non identifiés. Dans ces pertes, on relève notamment le payement de plus de 70 millions de f cfa à Jet Aviation Group pour un avion qui devait rapatrier l'équipe après son élimination en quarts de finale (devant le Burkina faso 0-1) mais qui n'est jamais arrivé.

D'après l'auditeur qui a révélé des difficultés dans sa tâche en raison de manque de pièces justificatives de plusieurs dépenses et de traçabilité des services, une gestion non efficiente a conduit à cette énorme perte. Président cette rencontre avec la presse, Guy Lorenzo, ministre en charge des Sports ajoute: « Le gouvernement ne cultive pas l'impunité, il va prendre ses responsabilités en demandant au juge de dire le droit« . Aussi pour la CAN 2017 pour laquelle, 4 Comités ont déjà été mis sur pied pour accompagner les Eperviers, M. Lorenzo promet livrer le rapport d'audit de la participation courant juillet 2017.

Ces dernières semaines, une campagne d'activistes avec le hashtag FaisonsLesComptes faisait la une des médias en vue d'obtenir le rapport du bilan de la participation du Togo à la compétition continentale en 2013.