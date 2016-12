Congo-Brazzaville: Complexe scolaire Samuel-Ikounga de Sibiti - Noella Okobo gratifie près de 400 élèves bantous et autochtones

En rappel, le complexe scolaire Samuel Ikounga porte le nom du grand-père du colonel Rémy Ayayos Ikounga qui fut le premier instituteur de la localité de Sibiti. Ce dernier en a érigé, il y a 14 mois, pour donner une réponse concrète au problème d'accès à l'éducation dans la contrée. A ce jour, les enseignants qui y travaillent d'arrache-pied ont réussi à faire de cet établissement un véritable temple du savoir. « Au nom du corps enseignant, nous disons merci à l'épouse du colonel Rémy Ayayos Ikounga et à lui- même qui nous a mis dans les conditions idéales de travail », a souligné Daniel Mouanda, le directeur du complexe scolaire. Le geste de Noella Okobo a marqué les esprits des élèves, parents et responsables de la contrée, à en croire de nombreux témoins.

A la célébration de la fête de la nativité, s'est ajoutée l'émulation scolaire du premier trimestre. Les élèves qui se sont distingués par le travail ont été congratulés. « Nous félicitons les enseignants et récompensons l'esprit d'effort des apprenants à qui nous avons un grand nombre de valeurs à transmettre puisqu'ils sont les cadres de demain », à en croire Noella Okobo. Au fond, il n'y a pas que les meilleurs élèves qui ont reçu des jouets. Ce geste de cœur a été élargi à tous : bantous et autochtones confondus.

