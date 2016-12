Congo-Brazzaville: Kouilou - Le gouvernement sollicite la responsabilité des propriétaires fonciers pour commencer les travaux du siège du Conseil départemental

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du Domaine public a demandé, le 27 décembre, à Pointe-Noire au cours d'une séance de travail aux propriétaires fonciers et occupants des terres où sera construit le siège du conseil départemental du Kouilou à faire preuve de patriotisme pour que les travaux de construction dudit siège démarrent dans les meilleurs délais.

Les travaux de construction du siège du Conseil départemental du Kouilou longtemps annoncés n'ont à ce jour jamais commencé. Une situation embarrassante pour la population et le gouvernement puisque le Kouilou est resté le seul département du pays à ne pas avoir de siège du Conseil départemental.

Après sa prise de fonctions il y a moins d'un an, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a décidé de décanter cette situation, surtout que l'entrepreneur commis pour mener les travaux n'attend que l'accord du gouvernement. En attendant que les expropriés perçoivent l'indemnisation juste et préalable déjà imminente, l'autorité gouvernementale leur a demandé de faire preuve de responsabilité pour que les travaux débutent dans les brefs délais. « Le dossier concernant la construction du siège du conseil départemental du Kouilou a déjà été transmis au ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public pour que l'indemnisation préalable et juste soit faite. C'est pourquoi je vous demande à tous, propriétaires terriens, fonciers et à tous ceux qui ont acheté des lopins de terres dans la zone, de permettre que les travaux de construction du siège du Conseil départemental du Kouilou démarrent. Car, dans tout cela, l'intérêt public doit primer. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité, dans l'intérêt du département du Kouilou », a t-il dit.

Le siège du Conseil départemental du Kouilou sera construit dans le district de Loango sur la route nationale 5 sur une superficie de 20 hectares. Les propriétés immobilières et droits réels qui s'y grèvent feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles seront incorporées au domaine de l'État. Les expropriés percevront une indemnisation juste et préalable. Ce, en application de l'arrêté ministériel n° 9842 du 18 octobre 2016 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition foncière et les travaux de construction du siège du Conseil départemental du Kouilou à Loango.