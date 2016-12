Burkina Faso: Entrepreneuriat féminin - Dix-sept groupements se partagent 200 millions de F CFA

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille a remis, des chèques à des groupements féminins, le jeudi 22 décembre 2016, à Ouagadougou. Elle vise à développer leurs activités économiques.

Dix-sept groupements féminins spécialisés dans divers domaines d'activités ont désormais le « feu vert » pour accroître leurs activités économiques. En effet, la Banque africaine de développement (BAD) par le biais du Projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création de l'emploi(PATECE) a alloué 418 millions de F CFA et 200 millions de F CFA au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Ces sommes sont destinées respectivement au soutien de l'autonomisation économique de la femme et pour le financement de l'entrepreneuriat féminin.

Le jeudi 22 décembre dernier à Ouagadougou, 200 millions de F CFA ont été dispatchés aux 17 associations de femmes. Ces dernières ont reçu un montant sous forme de crédit qui varie entre 5 à 30 millions de F CFA. L'union Wend-konta des étuveuses de riz de Kaya, composés de 64 femmes a décroché le jackpot de 30 millions de F CFA. Sa présidente, Ella Ouédraogo a confié que ce crédit d'investissements va leur servir pour l'achat des équipements pour l'étuvage (les vanneuses et trilleuses).

La présidente de la fédération des unions de productrices de beurre de karité, Ouézéna du Nahouri, Hadja Maïmouna Adama était très contente d'avoir reçu 8 millions de F CFA. Ce montant, a-t-elle dit, va permettre à sa fédération d'acheter un car pour le transport du beurre et amende de karité. Toute chose qui facilitera la commercialisation de leurs produits. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement pour son soutien aux efforts des femmes pour leur autonomisation économique.

Selon la ministre en charge de la femme, Laure Zongo, la BAD a souhaité que ce financement soit orienté vers les organisations féminines employant de nombreuses femmes et dont les actions sont visibles sur le terrain. C'est pourquoi, son ministère a jugé opportun d'orienter ce financement vers les associations ou groupements qui interviennent dans le domaine de la transformation agro-sylvo-pastorale en vue de contribuer à la création d'emplois durables en faveur des femmes. « C'est ainsi que 87 associations ou groupements de femmes ont été contactés individuellement et 55 ont pu déposer effectivement leurs dossiers. L'analyse technique des dossiers et les visites de terrains des projets présélectionnées par le comité de prêt du fonds burkinabè de développement économique et social ont permis de retenir finalement 17 projets », a explicité Mme Zongo.

Ce projet, fruit du partenariat entre le gouvernement burkinabè et le groupe de la BAD est donc une initiative qui est en parfaite adéquation avec les défis du développement de l'heure, a expliqué le représentant de la BAD, Georges Bohoussou. Adossé à la stratégie 2013-2011 de la BAD, dont l'un des fondements est la transformation structurelle de l'Afrique, ce projet de plus de 8 milliards de F CFA est aussi en phase avec le PNDS dont l'objectif est de créer des emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social, a-t-il dit.

« La BAD se réjouit de pouvoir apporter sa contribution aux nombreuses préoccupations du secteur privé burkinabè et particulièrement celles des femmes », a indiqué M. Bohoussou.

La ministre en charge de la femme a exhorté les bénéficiaires de ce fonds à travailler davantage afin de pouvoir rembourser ce prêt qui pourra servir à d'autres organisations féminines toujours à la recherche de financement.

,Abondant dans le même sens, Georges Bohoussou a souhaité que ces ressources mises à leur disposition soient utilisées à bon escient. « Votre dynamisme dans la mise en œuvre et le suivi rigoureux des projets que vous portez, vous pourrez stimuler la participation de la femme à la consolidation de l'économie burkinabè », a soutenu le représentant de la BAD.