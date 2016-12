Cote d'Ivoire: CAN total 2017 - 24 Eléphants retenus pour la préparation

le sélectionneur de la côte d'ivoire michel dussuyer a rendu publique, mercredi à abidjan, une pré-liste de 24 joueurs pour la préparation de la can 2017 au gabon (14 janvier-5 février). un groupe qui sera réduit à 23 après le stage de préparation à abu dhabi aux emirats arabes unis du 2 au 12 janvier 2017. Un regroupement de dix jours au cours desquels les eléphants se mesureront à la suède (8 janvier) et à l'ouganda (11 janvier). la liste qui s'inscrit dans la «continuité» enregistre comme surprise la convocation de Wilfried Zaha.

L'attaquant de cristal palace en premier league qui a manifesté le désir de porter le maillot orange-blanc-vert est bien présent en attendant la décision finale de la fifa devant l'autoriser à changer de nationalité sportive. «on est content qu'il ait décidé de jouer pour nous. nous sommes heureux de sa présence», a dit en confé- rence de presse, le sélectionneur michel dussuyer. le reste, c'est du déjà-vu. ce qui n'est pas pour plaire aux adeptes des surprises. gbohouo sylvain fera valoir son statut de numéro 1 pour la protection des perches. serge aurier (psg), eric Bailly (manchester united), Wilfried Kanon (ado la Haye), Traoré adama (fc Bâle), Koné lamine (sunderland afc) en défense, serey dié (fc Bâle), seri Jean-michaël (ogc nice), Kessié franck (atalanta Bergame) au milieu, et salomon Kalou, Bony Wilfried, max gradel et Kodjia Jonathan en attaque, sont tous présents. en clair, le patron du banc ivoirien a tout simplement décidé de faire confiance au groupe avec lequel il travaille depuis son arrivée.

A l'exception bien évidemment de gervinho gravement blessé au genou et doumbia seydou avec qui il est en froid. les cas Gradel, Bony et assalé le technicien français aura beau expliquer les critères ayant milité aux choix des joueurs, la présence de max gradel et Wilfried Bony ont continué à alimenter les débats. poussant le conférencier à donner presque des explications sur la convocation de ces deux attaquants en difficulté avec leurs clubs respectifs. «C'est vrai que max gradel ne joue pas beaucoup en club. mais c'est un joueur fiable qui a démontré de quoi il était capable à chaque fois qu'on a fait appel à lui. il a été un élé- ment déterminant du sacre de 2015. contre la france, il a montré qu'il pouvait rendre d'énormes services. Je retiens que physiquement, il a un bon niveau. c'est la même situation pour Wilfried Bony. c'est un joueur d'expérience qui a toujours donné le meilleur de lui-même en équipe nationale. Bony est un joueur de grande classe», a-t-il précisé.

Sans manquer de souligner que tous les deux sont «victimes des choix de leur entraî- neur en club». Tout en reconnaissant ne pas mettre en doute les qualités d'assalé roger claver du Tp mazembe qui a disparu de ses papiers, l'ancien sélectionneur de la guinée s'est aussi expliqué. «claver (assalé roger), c'est un joueur que je connais bien. il fait de belles choses dans son club (le Tp mazembe). mais j'ai préféré prendre d'autres joueurs qui ont été plus présents depuis que je suis là. cela n'enlève rien à ses qualités», a-t-il dit.

Des propos qui traduisent bien l'état d'esprit dans lequel il a composé son groupe et les valeurs recherchées. la stabilité, la solidarité, dans la continuité. dussuyer s'est également prêté au jeu sur la situation de ses gardiens de buts. et plus particulièrement sur la présence de sayouba mandé. le portier de stabæk en norvège, a réaffirmé le sélectionneur, «mérite d'être là et a sa place dans l'équipe».

La côte d'ivoire, championne en titre, est logée dans le groupe d avec le maroc, la rd congo et le Togo. Basés à oyem, les eléphants entrent enlice, le 16 janvier, face aux eperviers du Togo.

OG

LISTE DES JOUEURS Gardiens - gBoHouo sylvain (Tp mazembe-rd congo) - sangaré Badra ali (as Tanda-côte d'ivoire) - sayouBa mandé (stabæk-norvège) Défenseurs - aurier serge (paris sg france) - BagayoKo mamadou (st Trond vv-Belgique) - Bailly eric (manchester united) - deli simon (slavia prague-rép Tchèque) - diarrassouBa ousmane viera (adanaspor-Turquie) - Kanon Wilfried (ado la Haye-pays-Bas) - Koné lamine (sunderland afc--angleterre) - Traoré adama (fc Bâle-suisse) Milieux - angBan vicTorien (grenade cf-espagne) - douKouré cHeiK (fc metz) - Kessié francK (atalanta Bergame-italie) - n'guessan yao serge (as nancy lorraine-france) - serey dié geoffroy (fc Bâle) - seri Jean micHaël (ogc nice) attaquants - Bony Wilfried (stoke city fc-angleterre) - gradel max alain (afc Bournemouth-angleterre) - Kalou salomon (Hertha Berlin-allemagne) - KodJia JonaTHan (aston villa fc-angleterre) - pépé nicolas (sco angers-france) - sio giovanni (stade rennais-france) - ZaHa Wilfried (cristal palace fc-angleterre)