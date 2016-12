Burkina Faso: Sites aurifères dans les Hauts-Bassins - La lutte contre le travail des enfants continue

La direction régionale des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins a organisé une session de sensibilisation, le vendredi 2 décembre 2016 à Houndé. La rencontre a porté sur les instruments juridiques de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et des carrières de ladite région.

Le Burkina Faso connaît ces dernières années un boom minier qui se traduit par une croissance importante des sites aurifères. De nombreux enfants sont mobilisés sur ces sites pour servir de main-d'œuvre, et ce, en totale violation des normes juridiques en vigueur au « Pays des Hommes intègres ».

Pour mettre fin à ce phénomène, la direction régionale des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins a organisé, le vendredi 2 décembre 2016 à Houndé, chef-lieu de la province du Tuy, une session de sensibilisation sur les instruments juridiques de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et les carrières dans les Hauts-Bassins. Les participants étaient des délégués des orpailleurs, des enfants et des parents d'enfants travaillant sur les sites d'orpaillage, ainsi que des autorités coutumières, religieuses et administratives des localités abritant les sites d'orpaillage.

L'objectif de cette rencontre, selon le représentant du gouverneur des Hauts-Bassins, Inoussa Belem, c'est de faire connaître aux différents acteurs intervenant dans le secteur de l'orpaillage, les instruments juridiques de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Au cours de ladite session, trois thèmes ont été exposés aux participants. Il s'agit notamment « des instruments juridiques internationaux de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et les carrières artisanales », « des instruments juridiques nationaux de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et des carrières artisanales » et de « La présentation de la feuille de route de prévention, de retrait et de réinsertion des enfants travaillant sur les sites d'orpaillage et les carrières artisanales ».

Selon le représentant du gouverneur des Hauts-Bassins, Inoussa Belem, le travail des enfants sur les sites aurifères constitue une des pires formes de leur travail. Il a souligné que cela constitue non seulement une entrave grave à l'épanouissement et au développement de l'enfant, mais aussi un frein aux efforts de l'Etat dans leur protection. Selon M. Belem, les statistiques de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) et du Bureau international du travail (BIT) révèlent que plus de 27 000 enfants travaillent sur les sites aurifères sur toute l'étendue du territoire national. De ce fait, il a souhaité que cet atelier contribue avec efficacité à la protection des droits enfants.