Burkina Faso: Bazar de Ouagadougou - Des opportunités pour la de fin d'année

Pour Aysha Ouédraogo, promotrice de la foire, l'initiative vise à permettre aux populations, en ces fins d'années, d'avoir un cadre qui leur permettra de trouver, en un seul lieu, tout ce qu'ils recherchent pour les fêtes. A en croire Mme Ouédraogo, la capitale burkinabè va briller pendant ces deux semaines de 10h à 24h. « Toute personne qui viendrait à cette foire trouvera son compte » a-t-elle précisé. Des dires de la promotrice, il y aura également une exposition-vente des produits et marchandises de l'artisanat, d'ameublement, des jouets, du matériel électroménager et de la décoration festive. « La foire internationale du Grand bazar c'est aussi de la gastronomie, des produits alimentaires, un espace de jeu pour enfants. Ce sera une sorte de centre commercial à ciel ouvert », a-t-elle ajouté.

Deux semaines d'ambiance musicale, de prestations d'artistes, un air de jeux pour enfants et des expositions-ventes de produits et de marchandises... C'est ce que la foire internationale Grand bazar des fins d'année promet aux populations pour terminer 2016 en beauté. Première du genre, la foire se tient du 20 au 31 décembre 2016. La cérémonie d'ouverture est intervenue le jeudi 22 décembre 2016 à Ouagadougou. Plusieurs exposants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Ghana, de la Guinée de l'Egypte, de la Syrie, du Pakistan vont exposer leurs marchandises à la place de la Nation.

Copyright © 2016 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.