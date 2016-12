Cote d'Ivoire: Front populaire ivoirien - Pascal Affi N'guessan veut-il créer son parti ?

analyse

"Quel que soit ce que l'on pense du fondateur (Laurent Gbagbo), il s'agit de construire un nouveau projet qui prend en compte le bilan du passé pour identifier les handicaps du parti. Or les handicaps du parti sont liés à son image ». Ces propos de Pascal Affi N'Guessan ont créé une onde de choc dans le milieu sociopolitique ivoirien.

Le président du Front populaire ivoirien, depuis l'interview accordée à l'AFP, subit les foudres de ses anciens camarades de lutte qui le traitent d'ingrat, de parricide et de prétentieux. Même si, depuis lors, le président du principal parti de l'opposition a essayé de préciser sa pensée, il n'en demeure pas moins que, certainement, la langue du député de Bongouanou sous-préfecture a fourché. Car, à l'analyse, les propos du président du FPI viennent trahir un secret jalousement gardé qui est en train de faire son chemin dans le cœur et dans l'esprit de tous ceux qui, au sein du FPI, ont compris qu'il est grand temps de tourner la page Laurent Gbagbo. Cela se susurrait depuis un certain moment. Les dires de Pascal Affi N'Guessan viennent mettre de l'eau au moulin de tous ceux qui le soupçonnent de vouloir rompre définitivement les amarres avec tous les « Gbagbo ou rien ».

Dès les lendemains des résultats des élections législatives, l'ancien maire de Bongouanou avait déjà accusé certains de ses anciens camarades d'avoir battu campagne contre les candidats issus de ses rangs. Ils avaient même annoncé que le divorce était désormais consommé. « Ils ont battu campagne pour le RHDP. Nous n'avons plus rien à voir avec eux », avait-il fustigé dans une interview accordée à un confrère le 21 décembre dernier. Aujourd'hui, les choses se pré- cisent de plus en plus.

Des sources de première main révèlent formellement que le nouveau projet dont parle Pascal Affi N'Guessan n'est, en réalité, dirigé contre quelqu'un. Encore moins contre Laurent Gbagbo. Affi a compris que, s'il veut aller loin dans sa quête politique, il se doit de se séparer définitivement des camarades d'hier et surtout de l'image négative que véhicule le Front populaire ivoirien. « Le FPI a été traité de parti xénophobe, sectaire et violent, il faut rompre avec tout cela pour (... ) construire un parti républicain, soucieux de la stabilité politique, ouvert au monde et non un parti renfermé sur un nationalisme débridé », a précisé Affi lors de la fameuse interview avec une agence internationale de presse, le lundi dernier. Il n'y a pas de doute dans la tête de l'actuel homme fort du FPI.

Qu'adviendra-t-il du FPI actuel ? Il faut créer un nouveau parti politique pour ce passé sulfureux que « la gauche démocratique » traine comme un « boulet ». Les dernières élections législatives avaient pour lui et ses camarades, valeur de test. Les résultats obtenus au cours de ces élections, ont permis à Pascal Affi N'Guessan non seulement d'avoir une idée du poids politique réel du FPI officiel d'aujourd'hui. Mais aussi de mesurer le fossé qui le sépare désormais de ses compagnons d'hier. Le score réalisé par le FPI au Centre Ouest et à l'Ouest est dû en grande partie à la contre-campagne orchestrée par les partisans de l'accord de Mama.

Après chaque passage des candidats du FPI dans un village ou dans un campement, des cadres proches de l'aile dure, en rupture de ban avec l'actuelle direction du FPI, venaient dans ces localités pour une campagne de dénigrement et de diabolisation. Cette stratégie machiavélique a fini par payer. Car, au compteur final, là où l'on voyait les candidats du FPI s'imposer facilement, on a assisté à des désillusions. Dans la région natale de Laurent Gbagbo, à Ouragahio, par exemple, Alcide Djédjé en a été victime. Même s'il a réussi son meilleur score à Mama, en associant certains neveux de l'exprésident Laurent Gbagbo, le travail de sape organisé par des cadres proches d'Abou Drahamane Sangaré, contre sa personne, a fini par payer.

Aujourd'hui, avec les trois députés obtenus à l'issue des dernières législatives et des éventuels indépendants qui rallieront, séduits par la vision de Pascal Affi N'Guessan, les convictions sur un aggiornamento sont déjà faites. Pascal Affi N'Guessan et ses camarades savent qu'ils ont aujourd'hui un monde qui les soutient. S'ils veulent exister, ils n'ont d'autre choix que de créer un parti politique. Le nouveau projet devait être dévoilé au moment opportun.

Le président du FPI a parlé un peu vite. Toujours est-il que le projet se fera. C'est une question de temps, selon nos sources. Une option qui a été vivement conseillée au président du FPI par certaines chancelleries qui estiment que l'avenir politique de Pascal Affi N'Guessan et de ses camarades réside dans cette voie. La création de ce nouveau parti politique laissera-t-elle le champ libre à Abou Drahamane Sangaré et ses camarades ? Rien n'est moins sûr, pré- cisent nos sources. Car, les partisans de « Gbagbo ou rien » se réclament du Congrès de Mama organisé dans le dernier trimestre de 2015, après avoir échoué dans leur tentative de faire organiser un congrès pour prendre le contrôle du FPI.

Aujourd'hui encore, la question reste entièrement en l'état. Pourront-ils réussir à avoir un récépissé nécessaire avec le procès-verbal du congrès de Mama pour la reconnaissance juridique, quand on sait que ce congrès n'a jamais été reconnu par les autorités ? Pas besoin d'être Nostradamus pour connaitre la réponse. A ce niveau, il ne faut pas compter sur Pascal Affi N'Guessan pour leur facilité la tâche.

Le nouveau député de Bongouanou conscient de l'impasse dans laquelle se trouvent ses anciens camarades profitera de la situation pour peaufiner son avance sur le terrain. Pendant que les « Gbagbo ou rien » qui attendent toujours un hypothétique retour de leur champion s'échineront à défaire l'écheveau inextricable qu'il leur aura légué en guise d'héritage.