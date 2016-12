Congo-Kinshasa: L'avocat de Franck Diongo dénonce un procès « inique »

« La Cour a quand même violé l'instruction du ministre de la justice qui date qu'il y a à peu près deux mois demandant aux cours et tribunaux de sursoir toute instruction des dossiers à tout moment que l'exception d'inconstitutionnalité est évoquée. Mais on a constaté que la Cour Suprême de Justice, quoi qu'elle soit en fait amputée d'une section, a quand même aussi pu se transformer en une cour constitutionnelle pour connaitre de la question d'inconstitutionnalité », regrette l'avocat de Franck Diongo.

Me Laurent Onyemba fustige aussi le fait que la Cour Suprême n'ait pas tenu compte des exceptions soulevées par la défense et se soit engagée dans « la direction de juridisation des décisions politiques ».

Le ministère public a accusé Franck Diongo d'avoir séquestré trois militaires de la Garde républicaine dans sa résidence et de les avoir roués des coups et blessures le 19 décembre. La sentence a été prononcée en l'absence de ses avocats qui ont quitté la salle d'audience après avoir récusé les juges.

La condamnation de Franck Diongo et la levée de l'immunité de Gabriel Kyungu sont une provocation. Gardons notre sérénité et ne cédons pas.-- Martin Fayulu (@MartinFayulu) 29 décembre 2016

Le député national Franck Diongo a été condamné mercredi 28 décembre à cinq ans de servitude pénale principale par les juges de la Cour suprême de justice siégeant d'office de Cour de cassation en matière répressive d'infraction de flagrance au premier et dernier degré. Il a été reconnu coupable d'arrestation arbitraire et de détention illégale aggravée.

