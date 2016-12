Sénégal: Tambacounda - Une coloration orientale pour coller à l'actualité nationale

En ce qui concerne la culture, la région a abrité des évènements culturels comme la Semaine départementale des arts, des lettres et de la culture co-organisée par le conseil départemental de Tambacounda et la mairie.

La région a aussi bénéficié de quelques infrastructures routières et de pistes, même si elles sont encore loin de résoudre son enclavement interne. Le parc de forages hydrauliques a aussi connu une augmentation grâce au programme UE-PEPAM et au PUDC.

La presse locale a été aussi endeuillée, suite au rappel à Dieu d'Algassimou Bâ, correspondant de la RTS et de Boubacar Bâ, qui a collaboré avec les sites régionaux alkuma et xibartamba.

La gendarmerie a dénombré 260 accidents qui ont causé 83 morts et 505 blessés entre janvier et novembre. A ce décompte macabre, est venue s'ajouter en décembre la collision à Koumpentoum entre un camion et un bus parti en flammes, occasionnant une douzaine de décès.

Au sujet de l'environnement, il est à signaler l'opération conjointe que les forces de défense et de sécurité ont menée contre la coupe illicite de bois, le long de la frontière gambienne et dans la zone de Dialacoto.

Sur le plan de l'éducation, la grève des professeurs et le bras de fer qui s'en est ensuivi avec l'Etat, a été fortement ressentie dans la région orientale où plus de 500 réquisitions ont été servies à des enseignants, pour les amener à rendre les notes.

