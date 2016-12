Sénégal: Progression de 72 % de la production céréalière entre 2014 et 2015 (revue)

Dakar — La production céréalière au Sénégal a progressé de 72% entre 2014 et 2015, indique Echos Finances, la revue d'informations économiques du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

La publication précise qu'elle est "estimée à 2.152.247 tonnes en 2015 contre 1.251.248 tonnes en 2014". Elle indique que le taux de réalisation par rapport à la cible se chiffre à 94%.

En raison de la hausse de la production agricole, le taux de couverture des besoins céréaliers a grimpé à 71, 75 % en 2015. A titre de comparaison, il était de 43, 74 % en 2014.

"Cette hausse soutenue des productions de céréales est la résultante de l'augmentation des rendements et des superficies, des conditions pluviométriques particulièrement favorables et d'une bonne distribution des intrants agricoles de qualité à hauteur de 80% via la plateforme électronique +E-intrants+", explique la revue.

Le document relève une augmentation des rendements du mil et du maïs de respectivement "42 % et 70 % en 2015 par rapport à 2014 et de 17 et 65 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années".

Quant au riz irrigué, il a atteint "des niveaux de rendement record de 7 tonnes/ha en 2015 dans la vallée du fleuve Sénégal, de 5, 5 tonnes/ha dans l'Anambé et de 2, 5 tonnes/ha sous pluie".

"Les emblavures de céréales ont toutes augmenté : riz (76%), mil (29 %) et maïs (36%)", relève encore Echos Finances.