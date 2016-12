Cote d'Ivoire: SOTRA - Bientôt 500 bus à Abidjan

Quant au représentant résident d'Eximbank, il a souligné que l'institution bancaire a accordé 5 lignes de crédit d'un montant de 423,67 millions de dollars dans les secteurs de l'agriculture, des transports, de la technologie, de l'information et de la communication mais aussi de l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes au niveau du secteur électrique.

L'Etat avait acquis au profit de la SOTRA plus d'une centaine d'autobus et une quinzaine de bateaux bus, dans le cadre du plan de redressement de la société. Malgré cela, a-t-il relevé, l'offre de la Société des transports abidjanais reste insuffisante aux regards des attentes des populations.

Un prêt bien venu pour renforcer le parc auto de la Société des transports abidjanais (SOTRA). Hier, au 20ème étage de l'immeuble Sciam (Plateau), le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Economie et des Finances, Adama Koné, et le représentant résident d'Eximbank Inde en Côte d'Ivoire, Pushpesh Tyagi, ont signé un accord de prêt de 53 milliards pour l'achat de 500 bus Tata.

