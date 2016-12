Togo: Le pays a obtenu des résultats encourageants

Les OMD ont généré le mouvement de lutte contre la pauvreté qui a connu le plus grand succès et serviront de tremplin pour le nouveau programme de développement durable.

Ces ODD sont le résultat d'un processus de négociation qui a impliqué les 193 Etats membres de l'ONU et a vu une participation sans précédent de la société civile. Cela a débouché sur la représentation d'une vaste gamme d'intérêts et de perspective.

Les défis complexes qui se posent dans le monde aujourd'hui exigent de couvrir un large éventail de problèmes. Il est aussi capital d'en traiter les causes fondamentales et non pas seulement les symptômes.

Ce nouveau programme qui a pris le relais des OMD comprend 17 objectifs parmi lesquels l'élimination de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et à l'assainissement, une croissance partagée et durable, la protection de l'environnement ou encore la lutte contre le chômage.

Globalement, le pays affiche un bilan plus qu'honorable en matière de lutte contre la déforestation, de l'accès à internet, de la mixité dans l'éducation primaire, du taux de scolarisation et d'alphabétisation.

Copyright © 2016 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.