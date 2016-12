Répondant à ces doléances, pour ce qui est de l'espace, la Commission Nationale des Refugies (CNR) a promis que des démarches avait été treprises auprès des autorités locales vue de trouver de nouveaux sites d'hébergemt. De nouveaux sites avait d'ailleurs été proposés, mais suite à la situation sécuritaire marquée par des cas d'infiltrations tre la RDC et le Burundi, ces démarches avait été momtanémt suspdues. Aujourd'hui, la situation sécuritaire tdant à s'améliorer, ces démarches vont reprdre pour « aérer » ce Camp qui a largemt dépassé sa capacité d'accueil. Ann Monica Encontre, Directrice régionale et Représtante résidte du HCR RDC, a promis de son coté de mer un plaidoyer pour que de nouveaux sites soit rapidemt idtifiés pour accueillir les nouveaux arrivants. Car, chaque semaine, ce sont quelque 200 à 300 nouveaux réfugiés burundais qui arrivt dans les différts Ctres de Transit du HCR dans la Plaine de la Ruzizi, à Uvira ou Fizi-Monge Monge, avant d'être transférés à Lusda.

Visite de solidarité vers les quelque 24 687 réfugiés burundais, mais égalemt visite de prise de contact qui a permis à Ann Monica Encontre de se rdre compte des conditions de vie de ces réfugiés. D'où il ressort qu'ils manqut désormais d'espace de vie (24 687 personnes pour une capacité d'hébergemt initiale de 20 .000 réfugiés), malgré les trois extsions que ce camp de Lusda a connues depuis son érection juin 205. Outre la saturation du camp, les réfugiés eux-mêmes ont fait part des problèmes de survie : insuffisance des rations alimtaires qu'ils reçoivt des partaires du HCR, notammt et Programme Alimtaire Mondial (PAM) ; problème d'éducation (écoles locales aux effectifs pléthoriques, manque de bâtimts et de personnel seignant... ) ; santé (certaines pathologies nécessitt effet des transferts vers l'extérieur du camp, ce qui n'est pas toujours le cas... ) ; sans oublier la question lancinante de sécurité de ces réfugiés, dont certains ont dit craindre pour leurs vies. Malgré les différtes ceintures de sécurité assurées aussi bi par les Fardc (armée régulière qui a érigé plusieurs positions tout autour du camp), la Police congolaise (à l'intérieur du Camp) que par la Monusco qui de son côté a établi une Base militaire permante du coté de Lac Tanganyika par où les refugies craignait d'évtuelles attaques d'hommes vant du Burundi.

Lusda, le 28 décembre 2016 - Au momt où certains s'apprêtt à passer les Fêtes de fin d'année famille, d'autres, au contraire, vont les passer loin des leurs et même dans des camps de réfugiés : c'est pour leur témoigner la solidarité des Nations Unies général, et celle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) particulier que sa Directrice régionale a effectué ce mercredi 28 décembre 2016 sa toute première visite de terrain à Lusda et à l'Est de la République démocratique du Congo où elle est fonction depuis le début de ce mois de décembre.

