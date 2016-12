Afrique: Objectif Carré d'As pour les Eperviers du Togo

Aussi indique-t-on avant de fixer l'objectif de cette nouvelle campagne, qu'une mission est déjà allée jouer aux éclaireurs à Oyem où sera basé le groupe du Togo, pour la phase de poules, afin de régler le volet logistique, et aussi que la question des primes a été bel et bien étudiée.

En marge de la conférence de presse qui a permis de rendre public les comptes de la CAN 2013, le président du Comité exécutif de la FTF (Fédération Togolaise de Football), Guy Kossi Akpovy, et le ministre des Sports, Guy Madjé Lorenzo, ont fait le point sur les préparatifs de la CAN 2017.

