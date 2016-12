Les fêtes, on le sait, riment avec forte consommation en énergie. Pour permettre à ses clients de mieux gérer et maîtriser leur consommation d'énergie en cette période de fêtes et de réjouissances, la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) a initié, depuis le 22 décembre, une opération de proximité, dénommée « Au cœur de vos fêtes », dans plusieurs grandes surfaces de la place.

« C'est une opération qui permet à la CIE d'aller au plus près de nos clients pour leur apporter des conseils, recueillir et traiter leurs préoccupations. Le mois de décembre est une période de fêtes et cela rime avec réjouissances, mais aussi forte consommation en énergie.

La responsabilité d'entreprise faisant partie intégrante de notre façon d'exercer notre métier, nous avons jugé utile d'aller à la rencontre de nos clients afin de leur apporter des conseils d'usage pour mieux gérer leur consommation », a expliqué Dominique Kakou, directeur général de la CIE, lors de la visite des stands de la compagnie dans ces grandes surfaces.

Cette opération, a souligné le directeur général, a permis à bon nombre d'abonnés d'être instruits sur les différents services et produits offerts par la CIE.

Notamment, le 179, le numéro du centre de relation client joignable 24h/24 et 7 jours/sur 7, le compteur à prépaiement, le branchement abonnement et leurs avantages.

« Nous leur apprenons également à lire une facture d'électricité afin de la comprendre et de la maitriser », a-t-il ajouté. Cette opération prendra fin le 31 décembre 2016.