Burkina Faso: L'homme de l'année - Les koglweogo

Tout le long de l'année, ils auront chauffé le coin ; chauffé les voleurs de bétail, les coupeurs de routes et les coupe-jarrets à la petite semaine qui affligeaient les populations des campagnes ; chauffé la République, dont ils semblaient en marge, et le gouvernement, auquel ils ne voulaient pas se soumettre.

Les koglwéogo auront ainsi été parmi les principaux acteurs de l'actualité nationale ces douze derniers mois, au point que nous avons décidé d'en faire notre homme de l'année.

Sorties d'on ne sait où, ces structures d'auto-défense, jusque-là confinées dans un rôle local, ont en effet fait irruption sur la scène nationale.

Du nord du pays surtout où ils étaient implantés depuis de nombreuses années, ces justiciers ont ainsi déferlé sur le Sud (Ziro, Sissili), le Centre-Nord (Sanmatenga, Namentenga), le Grand Est et même le Centre.

N'est-ce pas à Kombissiri dans le Bazèga qu'ils se sont dotés d'un responsable national en la personne du Dansamkandé Naaba à l'occasion de leurs Etats généraux qui ont pratiquement viré à la démonstration de force ?

Rarement la société burkinabè aura été divisée sur un sujet comme celui-là. D'un côté, les défenseurs indécrottables, pour qui les vols de bétail et le banditisme ont fortement régressé depuis leur émergence, et qui estiment que le succès des koglweogo est proportionnel à l'incapacité des forces de défense et de sécurité traditionnelles à assurer la quiétude des citoyens.

On se souvient en effet que, outre leurs hauts faits d'armes parmi lesquels l'arrestation de grands bandits qui ont pendant longtemps semé la désolation dans les cœurs de Burkinabè, les kogleweogo ont contribué à l'arrestation de certains assaillants (ex-RSP) de la poudrière de Yimdi.

Pour les autres au contraire, faillite pour faillite, on ne saurait permettre à ces organisations de se substituer à l'Etat dans la préservation de la sécurité, de l'ordre et de la justice. Et là-dessus, il faut dire que ces gens n'ont rien fait pour se faire accepter de tous.

Comment oublier les tortures voire les exécutions de présumés voleurs, l'érection de prisons parallèles et illégales, la défiance de l'autorité, des simples officiers de police judiciaire au ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, la rédaction d'un code pénal énumérant les peines et amendes en fonction du délit ou du crime, les rackets et, sans doute plus gravissime, l'arrière-fond religieux qui obligeait les nouveaux adhérents à prêter serment sur le Coran ?

Les faits et méfaits sont si nombreux qu'ils avaient fini par se tirer des balles aux pieds quand ils avaient bloqué la circulation sur certaines routes nationales pour revendiquer la libération des leurs éléments qui avaient été arrêtés par la gendarmerie.

Des mois et des mois après, le débat est loin d'être clos, et le sujet reste autant brûlant. Mais Boukary Kaboré, le chef d'état-major général des koglweogo, le wibga (1), et les siens n'en démordent pas puisqu'ils ont réussi à s'imposer à l'agenda national.

Simon Compaoré, malgré les couleuvres qu'il a dû avaler, n'est-il pas devenu leur premier défenseur après avoir été intronisé chef suprême des Koglweogo à Zorgho ?

La pillule est tellement bien passée qu'aujourd'hui on parle de leur «républicanisation» pour les amener à être de précieux auxiliaires et supplétifs de la puissance publique, sans forcément la remplacer.

Mais peut-on républicaniser véritablement des bandes de braillards qui se fichent comme d'une guigne de la présomption d'innocence, si chère au droit positif, ou encore de la liberté provisoire, auxquelles tout détenu peut a priori prétendre ? Autrement dit, peuvent-ils se fondre dans le moule de la République et de l'Etat de droit ?

Quand bien même la police de proximité serait un précieux adjuvant de la lutte contre l'insécurité, on reste en tout cas songeur face à la capacité des koglwéogo à opérer leur propre mue.

Pour notre part, nous n'avons pas cessé, tout au long de l'année, de mettre en garde responsables politico-administratifs et citoyens contre le fait que le remède pourrait s'avérer pire que le mal, tant les risques de dérapage sont nombreux. Mais on ne demande que la preuve du contraire.