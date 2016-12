Des sources concordantes laissent entendre que le régime Rajaonarimampianina souhaite prolonger de quelques mois son mandat. La contradiction entre la Constitution et le code électoral actuellement en vigueur pourrait lui servir d'argument.

Le régime Rajaonarimampianina semble vouloir se donner plus de temps pour exercer le pouvoir. Des ballons sondes sur un éventuel recul de l'échéance du mandat présidentiel lancés par les médias proches du chef de l'État semblent aller dans le sens d'un report de l'élection présidentielle attendue en fin 2018.

« Le président de la République et ses proches ne paraissent pas enthousiastes à l'idée d'organiser l'élection présidentielle à l'échéance prévue », confirme d'ailleurs une source bien informée. Ceux-ci seraient ainsi en train d'imaginer différentes possibilités pour n'organiser le scrutin que vers mi-2019.

L'obligation d'organiser l'élection présidentielle, du moins le deuxième tour, en pleine saison des pluies comme ce fut le cas en 2013 pourrait être le principal argument avancé pour reporter l'échéance constitutionnelle.

Si l'on s'en tient à l'actuel code électoral qui prévoit que les élections doivent se tenir pendant la saison sèche, organiser la présidentielle à l'échéance prévue par la Constitution risque de se heurter à ce principe.

Cas de force majeure

En effet, selon l'article 47 de la Loi fondamentale, « l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice ».

Hery Rajaonarimampianina ayant pris officiellement ses fonctions le 25 janvier 2014, son mandat expire le 25 janvier 2019. Le premier tour de la présidentielle devrait ainsi se tenir au plus tôt le 25 novembre 2018 et au plus tard le 25 décembre 2018.

Or, comme le code électoral actuellement en vigueur n'autorise des élections qu'entre le 30 avril et le 30 novembre, les autorités n'auront d'autre choix que d'organiser le premier tour entre le 25 et le 30 novembre 2018, puis le deuxième tour au plus tôt le 30 avril 2019.

Un cas de force majeure basé sur la primauté de la Constitution et la nécessité de ne pas laisser le pays être dirigé par un intérimaire en cas de candidature du chef de l'État en exercice, pourrait, certes, être avancé comme argument afin d'organiser le deuxième tour en pleine saison des pluies.

Mais le report étant à l'avantage des autorités, la probabilité de reporter jusqu'au premier tour est plus grande.

Sentant le vent venir, un expert des questions électorales martèle déjà que « les échéances prévues par la Constitution doivent être respectées. Dans le cas contraire, il ne s'agit que d'une violation grave de la Loi fondamentale », prévient un expert des questions électorales malgaches.

Firiana Ranesa, juriste, estime, néanmoins, que comme la Constitution n'interdit pas le report des échéances électorales, repousser les dates des deux tours de la présidentielle peut effectivement être possible.

« Les dispositions du code électoral peuvent servir d'arguments de cas de force majeure », indique-t-il, en précisant toutefois que « ledit cas de force majeure doit être validé par la Haute cour constitutionnelle ».

Pour le régime Rajaonarimampianina, un mandat d'une durée plus longue que celle prévue par la Constitution est important dans la mesure où la première moitié de son mandat a été plutôt improductive en raison de l'insuffisance des aides publiques au développement.

Comme l'ont laissé entendre les médias pro-pouvoir, les deux années qui restent seront bien insuffisantes pour boucler la mise en œuvre des projets que les bailleurs de fonds traditionnels se sont engagés à financer à l'issue de la conférence des bailleurs et des investisseurs qui s'est tenue à Paris les 1er et 2 décembre derniers.

Les partisans du chef de l'État craignent alors que ce dernier ne puisse pas trop avoir le temps d'inaugurer ce que les fonds permettront de construire.