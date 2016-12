Sénégal: Résolution sur les colonies en Cisjordanie - Le pays n'a pas à rougir de sa décision

Israël est très en colère contre le Sénégal. Et pour cause : avec le Venezuela, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande, le pays de Macky Sall a obtenu, le 23 décembre dernier à l'ONU, l'organisation d'un vote sur une résolution demandant l'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens.

Peu après l'adoption du texte, l'Etat hébreu a pris des mesures de rétorsion drastiques contre Dakar, en annonçant le rappel immédiat pour consultation, de son ambassadeur au Sénégal et l'annulation des programmes d'aide et de coopération avec le pays de la Teranga.

De même, la visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères, prévue pour le mois prochain, a été purement et simplement annulée, comme l'ont été les lettres de créance de l'ambassadeur sénégalais dans ce pays.

Et il y a fort à parier que si Israël pouvait aller plus loin dans les sanctions contre le Sénégal, question de lui ôter toute nouvelle envie de se dresser contre ce qui passe à ses yeux comme des intérêts inaliénables, il ne s'en serait pas privé.

C'est dire si cette décision de Dakar a eu un effet dévastateur sur l'Etat hébreu et l'on se demande jusqu'où ira cette brouille diplomatique, tant Israël tient à exercer son autorité sur ces colonies comme un maître sur son esclave.

Le Sénégal montre l'exemple et devrait faire des émules

Cela dit, le Sénégal n'a pas à rougir de sa décision de voter en faveur de cette résolution qui entre en droite ligne du respect du droit international et qui ne vise qu'à rendre justice à un peuple palestinien longtemps dépossédé de ses terres et à qui l'on nie même ses droits nationaux. Au contraire, il devrait en être fier.

D'autant que sur la question, bien des nations dites grandes, sont restées quasiment couardes et aphones. En tout cas, avec cette prise de position, le Sénégal montre l'exemple et devrait même faire des émules.

Car, il fait preuve d'un courage extraordinaire, là où des nations autrement plus huppées se sont réfugiées derrière un mutisme et un abstentionnisme qui traduisent à souhait leur gêne et leur inconfort face à la délicate question israélo-palestinienne où critiquer la politique palestinienne de l'Etat juif, est assimilé dans de nombreux cercles, en Europe, à de l'antisémitisme.

Et Dakar est d'autant plus à féliciter qu'il assume pleinement sa position. Cela n'est pas étonnant, quand on sait que depuis 1975, « c'est le Sénégal qui préside le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien », comme l'a rappelé le porte-parole du gouvernement sur la télévision nationale.

Toutefois, il faut éviter l'amalgame car Dakar a toujours affirmé que ce n'est pas parce qu'il soutient le peuple palestinien, qu'il est contre l'Etat d'Israël. Du reste, cette position du pays n'avait pas empêché Israël de renouer des relations diplomatiques avec le Sénégal d'Abdou Diouf, jusqu'à la récente déchirure.

Le fait est que depuis 1948 (année de création de l'Etat hébreu), au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a toujours fait preuve de mansuétude vis-à-vis d'Israël.

Principalement à cause de l'oppression juive subie sous le régime nazi. Tant et si bien que l'on a aujourd'hui le sentiment que l'Etat hébreu fait ce qu'il veut dans le monde sans jamais être inquiété.

Cela, en raison du soutien indéfectible dont ce pays a toujours bénéficié de la part des grands de ce monde, principalement la grande et puissante Amérique.

Et tout porte à croire que son courroux contre le Sénégal et autres n'est pas étranger au fait qu'il ne s'attendait certainement pas à ce que le déclic vienne de modestes pays comme ceux qui ont initié cette résolution, là où les grands de ce monde se taisent toujours et regardent faire sans lever le petit doigt.

Il faut que les choses changent et que la question palestinienne soit définitivement tranchée

Du reste, il se dit que l'Egypte qui devait initialement porter le projet de ladite résolution, a dû battre en retraite au dernier moment. C'est pourquoi l'on est fondé à croire qu'Israël a décidé de frapper fort et bruyamment le Sénégal, pour l'exemple et pour l'histoire, dans ce conflit qui l'oppose depuis toujours à la Palestine.

Mais, Israël se trompe de combat. Car, l'abstention de circonstance de son puissant allié américain qui n'a pas jugé utile d'utiliser son veto pour contrer ladite résolution, renseigne suffisamment sur l'évolution du débat sur la question palestinienne.

Même si l'on peut penser que l'imminence de la fin du mandat du président Obama, n'est pas étrangère à cette attitude inhabituelle de l'Oncle Sam vis-à-vis de son allié israélien.

Mais une chose est de prendre une résolution, une autre est de la faire respecter. Dans le cas d'espèce, le pari est loin d'être gagné d'avance. D'autant que le Premier ministre israélien n'a montré aucune disposition à se conformer à un vote qu'il a du reste qualifié de « honteux ».

Sans oublier que la position américaine risque de changer sur la question, après le passage de témoin imminent entre Barack Obama et Donald Trump qui a clairement pris ses distances avec les positions de son prédécesseur sur la question.

En tout état de cause, pour un meilleur équilibre des relations internationales, il faut que les choses changent et que la question palestinienne soit définitivement tranchée, dans un esprit d'équité, de justice et de coexistence pacifique.

Il est grand temps de faire droit au combat du peuple palestinien. Car, ce sont d'abord et avant tout toutes ces injustices qui nourrissent le terrorisme dans le monde. Il est donc impératif d'en prendre conscience et de rectifier le tir.

Il y va de la paix dans cette partie de la planète et même dans le reste du monde. En attendant, le Sénégal peut se féliciter d'avoir pris une position qui est, sans doute aucun, bonne pour le moral des Palestiniens.