Burkina Faso: Appui du PNUD au PNDES - Les acteurs de mise en œuvre partagent leurs expériences

Selon le Représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, Monsieur Robert Bamogo de la Direction Générale de l'Economie et de la Planification, le dialogue amorcé doit se poursuivre et se perpétuer pour l'atteinte du résultat commun qui est le développement du Burkina Faso.

Les échanges très riches et ouverts ont permis d'harmoniser la compréhension des uns et des autres sur les instruments utilisés dans la mise en œuvre de projets.

Pendant quatre jours, les participants ont échangé pour avoir une compréhension partagée sur les défis liés à l'élaboration des PTA, en particulier la traduction de ceux relatifs à la qualité de la formulation des résultats, des livrables et de leurs critères de qualité, etc.

A cet atelier, prenaient part, les représentants des ministères partenaires, les membres des équipes de projets et programmes appuyés par le PNUD, les Directeurs Nationaux de projets et le personnel du bureau du PNUD.

