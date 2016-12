Congo-Kinshasa: Dialogue politique - Le délai de la Saint-Sylvestre sera-t-il tenu ?

Mais si d'aventure le dialogue capotait et que la RDC sombrait dans l'incertitude, la responsabilité en incomberait à Joseph Kabila qui, envers et contre tous, a voulu par tous les moyens, s'accrocher au pouvoir. Pour cela, il pourrait répondre un jour devant le tribunal de l'histoire.

La RDC est à la croisée des chemins. Et tous les regards sont tournés vers l'Eglise catholique qui est à même de lui indiquer la voie à suivre. On croise les doigts.

Le président Joseph Kabila aurait eu le mérite d'avoir sorti le pays de ce cycle infernal, s'il avait accepté de faire valoir ses droits à la retraite après son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Mais on n'en est pas là.

Et ce n'est pas tout. Car, l'opposition veut d'un Premier ministre issu de ses rangs et disposant de larges pouvoirs. Toute chose dont la majorité ne veut pas entendre parler ; elle qui estime déjà que le chef du gouvernement actuel de la Transition, Samy Badibanga, est un élément de l'opposition.

La rencontre a été des plus houleuses surtout que les parties campent sur leur position. Or, il faut bien un accord pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis le 19 décembre dernier, date officielle de la fin du mandat du président Joseph Kabila.

Copyright © 2016 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.